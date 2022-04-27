  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Rusya, Polonya’ya gaz akışını kesiyor
‹ Önceki Haber Petrol fiyatlarında ‘Çin’ gerginliği! Risk sürüyor mu? Petrol fiyatlarında ‘Çin’ gerginliği! Risk sürüyor mu? Sonraki Haber › ASELSAN'ın cirosu yüzde 38 büyüdü ASELSAN'ın cirosu yüzde 38 büyüdü

Rusya, Polonya’ya gaz akışını kesiyor

27.04.2022 - 09:31
Rusya, Polonya’ya gaz akışını kesiyor | Ekonomi Haberleri

Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rusya’nın yarın sabahtan itibaren Polonya'ya gaz akışını durduracağını bildirdi.

Rusya’ya Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırım uygulayan ve Ukrayna’ya silah desteği sağlayan Polonya, Rusya tarafından “dost olmayan ülkeler” statüsüne alınmıştı. Gazprom ise, 31 Mart'ta açıklanan ve “dost olmayan ülkelerin” Rus gazı için ruble olarak ödeme yapması koşulunu getirmesi sonrası Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rus gazı için Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetti.

PGNİG, Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesi sonrası Gazprom’un yarın sabah Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden yaptığı gaz akışını keseceğini bildirdi. PGNiG, Yamal Sözleşmesine göre gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atacağını ve tedariklerin durdurulmasının sözleşmenin ihlali olduğunu belirtti. PGNiG, sözleşmenin ihlali nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu aktardı.
PGNiG, yeraltı gaz deposunun neredeyse yüzde 80 dolu olduğunu ve yaz mevsiminin gelmesi ile doğal gaza olan talebin daha düşük olacağını ifade etti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İlkim ve Çevre bakanı Anna Moskwa yaptığı açıklamada, Rusya'nın gaz tedarikini keseceğine dair hiçbir bilgi vermediğini belirterek, ülkesinin güvenliğini sağlayacak kadar gaz rezervlerine sahip olduğunu ve depoların yüzde 76 oranında dolu olduğunu ifade etti. Moskwa, vatandaşların tedirginliğe kapılmamaları gerektiğini aktararak, kimsenin evinde gaz kesintisi yaşanmayacağını açıkladı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,37% Hacim : 40.688 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.399 27.04.2022 Yüksek 2.454
Açılış: 2.423
14,8121 Değişim: 0,09%
Düşük 14,7775 27.04.2022 Yüksek 14,8399
Açılış: 14,7986
15,6626 Değişim: -0,53%
Düşük 15,5991 27.04.2022 Yüksek 15,7886
Açılış: 15,7466
899,27 Değişim: -0,78%
Düşük 896,70 27.04.2022 Yüksek 908,94
Açılış: 906,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.