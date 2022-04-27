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ASELSAN'ın cirosu yüzde 38 büyüdü

27.04.2022 - 09:50 | Son Güncelleme :
ASELSAN'ın cirosu yüzde 38 büyüdü | Ekonomi Haberleri

ASELSAN’ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam etti.

Askeri Elektronik Sanayi’den (ASELSAN) yapılan açıklamaya göre; ASELSAN’ın faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1 milyar TL olarak gerçekleşirken net karı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket güçlü özsermaye yapısını korumaya devam etti ve özkaynakların aktife oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün şunları söyledi:

"Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar Amerikan doları (USD) oldu. ASELSAN olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Yapay Zeka Stratejileri’ni desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan 1’inci Yapay Zeka Zirvesi (AI Tomorrow Summit) etkinliğine katılım sağladık. Savunma sistemlerindeki yapay zeka uygulamalarının her geçen gün ilerlediği vurgusu yapılan zirvede biz de yapay zeka kabiliyetlerine sahip projelerimizi paylaştık. Gelecek 20 yılda insan yaşamı geçen 20- 25 yıldaki bilişim devrimiyle uğradığı değişime benzer bir dönüşüm geçirecektir. ASELSAN, milletimizin ve mühendislerimizin bağımsızlık vizyonuyla çıktığı bu yolda sivil alanlardaki çalışmalarına da durmadan devam ediyor. Milli imkanlarla geliştirilen ARIN X-Ray bagaj kontrol cihazlarımız Gaziantep’ten sonra şimdi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanı’na teslim edildi. Gün geçtikçe büyüyen projelerimizle gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz."

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Tedarikçilerin finansal ihtiyaçları noktasında çalışmalar yürütmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Görgün, "Bu farkındalıkla Anadolubank ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi anlaşmasını imzalayarak çalıştığımız banka sayısını 15’e çıkardık. Oluşturduğumuz güç birliği şemsiyesi altında 2022 yılının sadece ilk çeyreğinde tedarikçilerimize 5,3 milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladık. Ayrıca bu 3 aylık süreçte 47 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 554’ün üzerine çıkartarak 243 milyon USD’ye yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Bu sistem ile sunulan finansal çözümlerle ASELSAN tedarikçilerinin üretim hacimlerini artırırken ülke ekonomisine de sağlanan katkı artacak. Toplumsal ekonomik kalkınmanın yapı taşlarından olan üretimi güçlendirmeyi destekleyecek bu iş birliğini hayata geçirmekten ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. ASELSAN olarak sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alandaki iş birliklerimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

’İNSANLIĞIN YANINDAYIZ’

Görgün, iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularının ele alındığı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nda ASELSAN olarak sürdürülebilir bir dünya için ürettikleri çözüm ve uygulamaları anlattıklarını belirterek, "Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji çözümleri, elektrikli ulaşım ve akıllı şehirler çözümlerimizi sergiledik. ASELSAN’da bağımsız teknolojiler hedefiyle Türkiye için ekonomik katma değer oluştururken, uzun vadeli toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için de çalışıyoruz. Üstelik sadece yönetimsel süreçlerimizle, uygulamalarımızla değil; ortaya koyduğumuz milli ürün ve sistemlerimizle de sürdürülebilir gelecek için insanlığın yanındayız. Sadece ASELSAN’ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.

’ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK’

Görgün, açıklamasına şöyle devam etti:

"İş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önem ve geliştirdiğimiz uygulamalar ile İngiltere merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) kapsamında, savunma sektöründe Türkiye’den ödül alan tek şirket olduk. 2022 yılının devamında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."


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