Piyasalar ECB faiz kararını bekliyor | Ekonomi Haberleri

Günün beklenen faiz kararı Avrupa Merkez Bankası tarafından saat 15:15'te açıklanacak. Faiz kararının ardından Başkan Christina Lagarde'ın basın toplantısı yakından takip edilecek.

Yurt içi piyasaların tatil olduğu yeni günde, analistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklanacak.

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle tatil olsa da Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu