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Piyasalar ECB faiz kararını bekliyor

11.04.2024 - 07:23 | Son Güncelleme :
Piyasalar ECB faiz kararını bekliyor | Ekonomi Haberleri

Yurt içi piyasalar Ramazan Bayramı nedeniyle tatil olsa da Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak.

Yurt içi piyasaların tatil olduğu yeni günde, analistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına odaklanacak.

Günün beklenen faiz kararı Avrupa Merkez Bankası tarafından saat 15:15'te açıklanacak. Faiz kararının ardından Başkan Christina Lagarde'ın basın toplantısı yakından takip edilecek.

Mevcutta faiz yüzde 4.50 seviyesinde bulunuyor.


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