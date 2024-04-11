JP Morgan görüş değiştirdi! | Piyasa Haberleri

ABD'li dev banka JP Morgan, gelişmekte olan piyasa para birimleri ve yerel kurlara ilişkin görüşünü düşürdü.

ABD'nin Mart ayı enflasyon verilerinin yüksek gelmesi dev banka JP Morgan'ın gelişmekte olan piyasa para birimleri ve yerel kurlara ilişkin görüşünde değişiklik yapmasına neden oldu.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında beklentilerin üstünde artması, Fed'in faiz indirimlerini Eylül ayına kadar erteleyebileceğine yönelik beklentileri ortaya çıkardı.

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JP Morgan yayınladığı müşteri notunda, Fed'in faiz indirimi yapmama olasılığının piyasaların yeniden fiyatlama yapması için yeterli olduğunu, risksiz faiz yatırımının yükseğe taşındığı ve gelişmekte olan piyasa para birimlerinin performansının faizlerin yükselişe direnmeye devam etme yeteneğini sınırladığını belirtti.

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