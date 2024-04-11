  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Altın fiyatlarına neler oluyor? İşte son durum
‹ Önceki Haber Apple Hindistan'da 14 milyar dolarlık iPhone üretti Apple Hindistan'da 14 milyar dolarlık iPhone üretti Sonraki Haber › Piyasalar ECB faiz kararını bekliyor Piyasalar ECB faiz kararını bekliyor

Altın fiyatlarına neler oluyor? İşte son durum

11.04.2024 - 07:05 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarına neler oluyor? İşte son durum | Altın Haberleri

ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle birlikte faiz indirme ihtimalinin azalmaya başlaması altın üzerinde olumsuz etki yarattı. Altın fiyatları ABD Mart ayı enflasyonuyla birlikte gerilemeye başladı.  

Küresel piyasaların son dönemde dikkatle izlediği ABD enflasyon verileri dün açıklandı. ABD'de enflasyon Mart aynında yüzde 0.3'lük artışla 3.5 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyondaki yüksek duruş emtia tarafına olumsuz yansıdı.

Altın fiyatları ABD enflasyonunu fiyatlamaya başladı. ABD'de enflasyonun gerileme göstermesiyle birlikte Fed'in faiz indirimi yapması beklentisi artıyor. Ancak son gelen veriler ışığında Fed'in faiz indirme ihtimali bir süre daha ötelenmiş görünüyor.

Haberin Devamı

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ÖNEMLİ

Ortadoğu'da yaşanan hadiseler nedeniyle altın güçlü duruşunu koruyor. İran-İsrail arasındaki gerilimin Ramazan Bayramı'nda yükselmesi ve saldırı olabileceğine dair beklentiler uluslararası piyasalarda altını güçlü tutuyor.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Ons altın güne 2333 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek de 2346 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2343 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Gram altın fiyatları da yatay seyrediyor. Gram altın güne 2423 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2418 lira, en yüksek de 2437 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 2431 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2530 liradan alınırken 2565 liradan satılıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,2639 Değişim: -0,08%
Düşük 32,1931 11.04.2024 Yüksek 32,3373
Açılış: 32,2905
34,6525 Değişim: -0,17%
Düşük 34,5137 11.04.2024 Yüksek 34,7668
Açılış: 34,7112
2.429,72 Değişim: 0,25%
Düşük 2.415,09 11.04.2024 Yüksek 2.437,46
Açılış: 2.423,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.