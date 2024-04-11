Altın fiyatlarına neler oluyor? İşte son durum | Altın Haberleri

ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle birlikte faiz indirme ihtimalinin azalmaya başlaması altın üzerinde olumsuz etki yarattı. Altın fiyatları ABD Mart ayı enflasyonuyla birlikte gerilemeye başladı.

Küresel piyasaların son dönemde dikkatle izlediği ABD enflasyon verileri dün açıklandı. ABD'de enflasyon Mart aynında yüzde 0.3'lük artışla 3.5 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyondaki yüksek duruş emtia tarafına olumsuz yansıdı.

Altın fiyatları ABD enflasyonunu fiyatlamaya başladı. ABD'de enflasyonun gerileme göstermesiyle birlikte Fed'in faiz indirimi yapması beklentisi artıyor. Ancak son gelen veriler ışığında Fed'in faiz indirme ihtimali bir süre daha ötelenmiş görünüyor.

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JEOPOLİTİK RİSKLER DE ÖNEMLİ

Ortadoğu'da yaşanan hadiseler nedeniyle altın güçlü duruşunu koruyor. İran-İsrail arasındaki gerilimin Ramazan Bayramı'nda yükselmesi ve saldırı olabileceğine dair beklentiler uluslararası piyasalarda altını güçlü tutuyor.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Ons altın güne 2333 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek de 2346 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2343 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Gram altın fiyatları da yatay seyrediyor. Gram altın güne 2423 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2418 lira, en yüksek de 2437 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın 2431 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2530 liradan alınırken 2565 liradan satılıyor.

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