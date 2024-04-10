Apple Hindistan'da 14 milyar dolarlık iPhone üretti | Teknoloji Haberleri

ABD'li teknoloji devi Apple, 2023 yılında Hindistan’da 14 milyar dolar değerinde iPhone üretti. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler bozulurken Apple, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde üretimi genişletti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi servisi

Apple'ın 2023 yılında iPhone’larının yaklaşık yüzde 14′ünü Hindistan’da ürettiği belirtiliyor. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre bu rakam yaklaşık 14 milyar dolarlık iPhone üretimine denk geliyor. Bu ülkede üretim geçen yılın iki katına çıkmış durumda. Rapora göre ayrıca 2023 yılında üretilen yüm iPhone'ların yüzde 67'sini Tayvanlı Foxconn üretirken üretimin yüzde 17'sini Tayvanlı Pegatron kalanını da Wistron üretti.

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Haziran 2023′te Apple CEO’su Tim Cook ve diğer teknoloji yöneticileri, Hindistan başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cook, toplantının ardından CNBC’ye Hindistan’ın büyük bir fırsatı temsil ettiğini söyledi. Apple geçen yıl ülkedeki ilk perakende mağazalarını açtı.

Çin, Apple için hayati bir pazar olmaya devam ediyor ancak satışlar bu yıla inişli çıkışlı bir başlangıç ​​yaptı. Mart ayında yayınlanan bir rapor, Çin’deki iPhone satışlarının 2024′ün ilk altı haftasında yüzde 24 düştüğünü ortaya çıkardı. Rapor, Apple’ın Huawei gibi diğer akıllı telefon satıcılarıyla önemli bir rekabetle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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