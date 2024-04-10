  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Apple Hindistan'da 14 milyar dolarlık iPhone üretti
‹ Önceki Haber Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı Baykar deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı Sonraki Haber › Altın fiyatlarına neler oluyor? İşte son durum Altın fiyatlarına neler oluyor? İşte son durum

Apple Hindistan'da 14 milyar dolarlık iPhone üretti

10.04.2024 - 17:36 | Son Güncelleme :
Apple Hindistan'da 14 milyar dolarlık iPhone üretti | Teknoloji Haberleri

ABD'li teknoloji devi Apple, 2023 yılında Hindistan’da 14 milyar dolar değerinde iPhone üretti. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler bozulurken Apple, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde üretimi genişletti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi servisi

Apple'ın 2023 yılında  iPhone’larının yaklaşık yüzde 14′ünü Hindistan’da ürettiği belirtiliyor. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre bu rakam yaklaşık 14 milyar dolarlık iPhone üretimine denk geliyor. Bu ülkede üretim geçen yılın iki katına çıkmış durumda. Rapora göre ayrıca 2023 yılında üretilen yüm iPhone'ların yüzde 67'sini Tayvanlı Foxconn üretirken üretimin yüzde 17'sini Tayvanlı Pegatron kalanını da Wistron üretti.

Haberin Devamı

Haziran 2023′te Apple CEO’su Tim Cook ve diğer teknoloji yöneticileri, Hindistan başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cook, toplantının ardından CNBC’ye Hindistan’ın büyük bir fırsatı temsil ettiğini söyledi. Apple geçen yıl ülkedeki ilk perakende mağazalarını açtı.

Çin, Apple için hayati bir pazar olmaya devam ediyor ancak satışlar bu yıla inişli çıkışlı bir başlangıç ​​yaptı. Mart ayında yayınlanan bir rapor, Çin’deki iPhone satışlarının 2024′ün ilk altı haftasında yüzde 24 düştüğünü ortaya çıkardı. Rapor, Apple’ın Huawei gibi diğer akıllı telefon satıcılarıyla önemli bir rekabetle karşı karşıya olduğunu belirtti. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,2646 Değişim: -0,08%
Düşük 32,1931 11.04.2024 Yüksek 32,3373
Açılış: 32,2905
34,6489 Değişim: -0,18%
Düşük 34,5137 11.04.2024 Yüksek 34,7668
Açılış: 34,7112
2.432,10 Değişim: 0,35%
Düşük 2.415,09 11.04.2024 Yüksek 2.437,46
Açılış: 2.423,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.