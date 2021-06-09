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Penta Teknoloji cirosunu yüzde 63 artırdı

09.06.2021 - 08:26
Penta Teknoloji cirosunu yüzde 63 artırdı | Ekonomi Haberleri

Penta Teknoloji’nin yılın ilk çeyreğindeki konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 1,27 milyar TL'ye ulaştı. Genel Müdür Özçelik, "İlk çeyrek finansal rakamlarımızın ortaya koyduğu olumlu tabloya baktığımızda, bu yolculukta bizlerle birlikte olan hissedarlarımızın da desteğiyle daha da güçlenen finansal yapımızla yolumuza kararlı adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Penta Teknoloji açıklamasına göre, bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Penta Teknoloji'nin 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 1,27 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 88,3 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 64,9 milyon TL olurken; FAVÖK marjı ise yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında halka arz olan Penta Teknoloji, yılın ilk çeyreğinde 15,7 milyon TL konsolide net kar elde etti.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, bilişim teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme performanslarıyla Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji şirketleri arasında yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Kısa süre önce halka arzı geniş taleple başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluk ve haklı gururunu da yaşadık. Ülkemizin dijital dönüşümüne bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızla birlikte güç katmayı hedefliyoruz. İlk çeyrek finansal rakamlarımızın ortaya koyduğu olumlu tabloya baktığımızda, bu yolculukta bizlerle birlikte olan hissedarlarımızın da desteğiyle daha da güçlenen finansal yapımızla yolumuza kararlı adımlarla devam edeceğiz."


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