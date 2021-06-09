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ABD petrol fiyat tahminini revize etti

09.06.2021 - 08:45 | Son Güncelleme :
ABD petrol fiyat tahminini revize etti | Emtia Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65,19 dolar olacağı tahmin edildi. Mayıs ayı raporunda bu rakam 62,26 dolardı.

Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 67,44 dolar, ikinci yarısında 66 dolar ve gelecek yıl ise yaklaşık 60,40 dolar olacağı öngörüldü.

Ajans, yılın ilk dört ayına kıyasla daha yavaş olsa da, küresel petrol stoklarının düşmeye devam etmesiyle Brent fiyatlarının mayısta ortalama 68 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen, küresel petrol talebinin mayısta arza göre yüksek kaldığına işaret eden EİA, bunun küresel ham petrol stoklarının düşmeye devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 61,85 dolar, gelecek yıl 56,74 dolar olacağı tahmin edildi.

ABD HAM PETROL ÜRETİM BEKLENTİSİNDE AZALIŞ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise aşağı yönlü revize etti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 200 bin varil olarak tahmin edilmişti. Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Üreticilerin 2022’de üretimlerini artıracak oranda yeni kuyu açacakları ve tamamlayacakları beklentisine dayanarak ülkenin petrol üretiminin 2022'de günde 11,8 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,4 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 700 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 300 bin varil olacağı öngörülüyor.


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