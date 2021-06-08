Dünya Bankası küresel ekonomi büyüme tahminini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,6, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,1 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2021 sayısını yayımladı. Raporda, küresel ekonomik toparlanmanın güçlü olduğu ancak pek çok gelişmekte olan ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kalıcı etkileriyle mücadele ettiği belirtildi.

Özellikle ABD ve Çin'in bu yıl kuvvetli biçimde toparlanacağı kaydedilen raporda, üretimin ise salgın öncesi seviyelerin aşağısında seyredeceği aktarıldı.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,6, 2022'de yüzde 4,3 ve 2023'te yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği bildirildi. Dünya Bankası, Ocak 2021'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 4, 2022'de yüzde 3,8 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

Son raporla birlikte küresel büyüme beklentileri, bu yıl ve 2022 için yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

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KÜRESEL ÜRETİM, BU YILIN SONUNA KADAR SALGIN ÖNCESİ TAHMİNLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 2 ALTINDA OLACAK

Dünya Bankası raporunda, ekonomik toparlanmaya rağmen küresel üretimin bu yılın sonuna kadar salgın öncesi tahminlerin yaklaşık yüzde 2 altında olacağı kaydedildi.

Yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık üçte ikisinde kişi başı gelir kayıplarının 2022'ye kadar çözülmeyeceği belirtilen raporda, salgının etkisiyle özellikle aşılamanın geciktiği düşük gelirli ekonomilerde yoksulluğun azalması yönündeki kazanımların kaybedildiği, bu ülkelere güvensizliğin arttığı bildirildi.

Raporda, gelişmiş ekonomilerden ABD'nin 2021'de yüzde 6,8, 2022'de yüzde 4,2, 2023'te yüzde 2,3, Avro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 4,4, 2023'te yüzde 2,4, Japonya'nın 2021'de yüzde 2,9, 2022'de yüzde 2,6, 2023'te yüzde 1 büyüyeceği tahmine yer verildi.

Çin'in 2021'de yüzde 8,5, 2022'de yüzde 5,4, 2023'te yüzde 5,3, Hindistan'ın 2021'de yüzde 8,3, 2022'de yüzde 7,5, 2023'te yüzde 6,5, Rusya'nın 2021'de yüzde 3,2, 2022'de yüzde 3,2 ve 2023'te yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği aktarılan raporda, Brezilya'nın 2021'de yüzde 4,5, 2022'de yüzde 2,5, 2023'te yüzde 2,3, Meksika'nın 2021'de yüzde 5, 2022'de yüzde 3, 2023'te yüzde 2, Arjantin'in 2021'de yüzde 6,4, 2022'de yüzde 1,7 ve 2023'te yüzde 1,9 büyümesinin tahmin edildiği bildirildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ TAHMİNİ

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2021 sayısında, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2022'de ise yüzde 5 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Mart ayında yapılan ara güncelleme ile Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2021 için yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarmış, 2022 ve 2023'te ise Türkiye'nin yüzde 4,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

Dünya Bankası, haziran raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini 2021 yılı için yüzde 5, 2022 ve 2023 için yüzde 4,5 seviyesinde öngördü. Böylece Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin mart ayındaki büyüme tahminini haziran raporunda da korumuş oldu.

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