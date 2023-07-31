OVP'de 20 milyar liralık tasarruf adımı | Ekonomi Haberleri

Eylülde açıklanması beklenen Orta Vadeli Program’da öncelikli hedef, enflasyonun tek haneye düşürülmesi olacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda tasarruf özelinde yapılan çalışmalara göre ise mesleki eğitim merkezlerindeki bazı projelerin birleştirilmesiyle 20 milyar lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

Kabinenin bir süredir üzerinde çalıştığı Orta Vadeli Program’la (OVP) ve kamuda tasarrufla ilgili bir yol haritası çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, makroekonomik ve yapısal reform politikaların güncelleneceği OVP ile birinci hedef enflasyonu tek haneye düşürmek. Bu kapsamda eylül ayında açıklanması beklenen OVP ile enflasyonun kademeli olarak ineceği belirtiliyor.

Bu çerçevede ilk olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma yaparak mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği konusunda bir analiz yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun son toplantısında örnek olarak değerlendirilen bu analiz ile meslek eğitim merkezlerinde bazı projelerin birleştirilerek 20 milyar lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, diğer kurumların yaptığı tasarruf analizleri bir sonraki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

KURUMLARDAN ETKİ ANALİZİ

Ekonomik dengelerin yeniden düzene oturtulması için atılan adımların en önemli yapı taşlarından birisi olan kamuda tasarruf konusunda da yeni çalışmalar başlatılıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında, kamuda tasarrufla ilgili alınacak tedbirler değerlendirildi. Buna göre, bakanlıklar başta olmak üzere tüm kamu kurumlarında bir etki analizinin yapılacağı öğrenildi. Bazı projelerin birleştirilmesi ve yeni bir programlama yapılması konusunda hazırlık yapılacak. AK Parti kurmayları, “Bazı programları gözden geçiriyoruz. Asıl tasarruf kaynakları amaca uygun verimli kullanmak. Biz bunu istiyoruz kamu kurumlarından. Gerçekten amaçlarına baksınlar. Bu program amaca hizmet ediyor mu? İstismar edilen tarafları var mı? Revize edilerek daha verimli hale getirilecek boyutları var mı? Zaten bunlara baktıklarında hem tasarruf oluyor hem de amaca uygun hale geliyor program” değerlendirmesini yaptı.

AMACA UYGUN İŞLER SÜRECEK

AK Parti kurmayları tasarruf planında izlenecek yol haritası için, “Ciddi bir tasarruf oluşturacaklar. Etkinliğini de azaltmadan yani gerçek amacına uygun işleri azaltmadan; birtakım şeyleri ortadan kaldırarak hem programda bir tasarruf sağlanacak hem de daha amaca uygun çıktı elde edeceğiz. Etki değerlendirme konuları gerçekten önemli. Program bazında bu bir

örnek çalışma gibi oldu” ifadelerini kullandı.

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