Memurlar zam için masaya oturuyor | Genel Haberler

Kamu çalışanları toplu sözleşme sürecinin başlamasını bekliyor. İlk toplantı 1 Ağustos'ta. Toplantıya hükümet ile sendikaların temsilcileri katılacak. Salı günkü toplantıda talepler dile getirilecek ve görüşme takvimi belirlenecek.

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme görüşmeleri yarın start alıyor. Sendikalar görüşme öncesi beklentilerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu.

TRT Haber'in haberine göre toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

İlk toplantı, 1 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Peki ilk toplantıda neler masada olacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili şunları söyledi:

"Niyetlerin dile getirildiği bir açılış toplantısı olacaktır. Özellikle oturumlar, müzakereler daha sonraki günlerde belli olacaktır. Muhtemeldir ki o gün bir takvim belli olabilir. Hangi hizmet kollarının ne zaman görüşüleceğine dair. Kamu çalışanlarına geneline yönelik taleplerin ne zaman görüşüleceğine dair takvim de belli olabilir."

"ÇALIŞANLARI TEMSİLEN 15 KİŞİLİK BİR HEYET MASADA OLACAK"

Toplantıya kamu işveren tarafı ve memur sendikaları yetkililerinin katılacağını belirten Zengin şu bilgileri paylaştı:

"Masada sendika taraflarında konfederasyon olarak en fazla üyeye sahip birinci ikinci ve üçüncü konfederasyonun temsilcileri oluyor. 11 hizmet kolu var. Şu anda 11 hizmet kolunda da Memur-Sen'e bağlı sendikalar, yetkili konfederasyonlar olarak da Memur-Sen yetkili konfederasyon. Kamu-Sen masada olacak ve KESK masada olacak. Toplamda çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyet masada olacak."

NE OLMUŞTU?

Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere 27 Temmuz'da Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

120 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşıldı

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

"2 YILLIK SÜREÇTE TOPLAMDA YÜZDE 110 ORANSAL ARTIŞ TEKLİF EDİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edecekleri zam oranları ve beklentilerine yönelik şunları kaydetti;

"Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin liradan kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini istiyoruz.

2 yıllık enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor, refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimiz ile birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 ocak ayında 29 bin 700 lira olmuş olacaktır".

"AYLIK 7 BİN 650 LİRA KİRA YARDIMI VERİLMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ"

"Bununla birlikte kamuda ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ödemmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz."

"SEYYANEN ZAMMIN EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNE DE YANSITILMASINI İSTİYORUZ"

"Emekliler boyutu ile mağduriyetin herkes tarafından bilindiği Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından da görüldüğü gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını özellikle ifade ediyor ve istiyoruz. Mühendis, şube müdürü, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemelerinin iyileştirilmesini istiyoruz çünkü kamuda ücret skalasında ciddi çarpıklıklar oluşmuştur. Burada hakkaniyetin sağlanması gerekiyor."

"GELİR VERGİSİNİN YÜZDE 15'E SABİTLENMESİNİ TEKLİF EDİYORUZ"

"Yardımcı hizmetler sınıfı uzun süredir gündemde tuttuğumuz, geçen toplu sözleşmede de ısrarla üzerinde durduğumuz bu toplu sözleşmede de yine masaya özellikle getirdiğimiz bir sınıf. Onun için yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına aktarılmasını istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil icbari olmasını KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz."

"2024'TE REFAH PAYI DAHİL KÜMÜLATİF YÜZDE 100,2 ZAM İSTİYORUZ"

Aynı gün açıklama yapan, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, talep edecekleri zam oranlarını ve beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Kahveci, 2024 yılının tamamı için refah payı dahil yüzde 100,2 zam talep ettiklerini açıkladı. 2025 yılının tamamında ise tüm maaşlara yüzde 58,4 zam istediklerini söyledi.

Kahveci ise şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılının ilk altı aylık dilimi için yüzde 40, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 30, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2025 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz.

2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam olarak özetlenebilir. Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 20 bin 941 lira, ortalama memur maaşları için ise 25 bin 101 lira zam istiyoruz."

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek.

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