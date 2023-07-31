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Vergi yapılandırmasında ilk ödeme için bugün son gün

31.07.2023 - 07:21 | Son Güncelleme :
Vergi yapılandırmasında ilk ödeme için bugün son gün | Genel Haberler

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Yine motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinin de bugün son günü.

Tüm vergi borçları, sigorta prim, öğrenim kredisi, belediyelere olan borçlar ile adli ve idari cezalar... Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu. 8 milyon yapılandırma dosyası oluşturuldu. 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

TRT Haber'in haberine göre, yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması şart.

BORÇLAR, PEŞİN VEYA 48 AYA KADAR TAKSİTLER HALİNDE ÖDENEBİLİYOR

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor.

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. MTV ve gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri için de bugün son gün

2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de bugün dolacak. Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek.


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