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Otomotive kademeli ÖTV indirimi önerisi

05.07.2022 - 08:59
Otomotive kademeli ÖTV indirimi önerisi | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonra ilk kez gazetecilerin karşısına çıkan Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünün Türkiye’nin sanayi hamlesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtirken, vergi sistemi nedeniyle pazarın gerçek potansiyelinin çok altında kaldığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Türkiye’ye yeni yatırımlar çekmek için iç pazardaki satışların arttırılması gerektiğine işaret eden Bozkurt, “ÖTV olmasaydı pazar 2 milyon adedi geçerdi ancak ÖTV gelirine de ülke olarak ihtiyacımızın olduğunun farkıdayız. ÖTV’nin otomotiv endüstrisini doğru anlatan bir forma kavuşturulması gerekiyor” dedi. ÖTV’nin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik bir formül üzerinde çalıştıklarını bildiren Bozkurt, şu bilgileri verdi: “Öncelikle araç teknolojisi üzerinden bir vergi sistemi getirilebilir. A teknolojisi yerine B teknolojisinden vergi almak gibi. Sonrasında ise ÖTV kademeli olarak 10-15 yıl içerisinde kaldırılabilir. Üstelik bunu yaparken devlet vergi kaybı da yaşamayabilir.”

PAZAR 80 BİNİ AŞTI

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 1 artarak 80 bin 652 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 64 bin134 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5.5 azalarak 16 bin 518 adet olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde ise pazar, yüzde 9.3 oranında azalarak 357 bin 904 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışları geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 10.3 oranında azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.6 azalarak 79 bin 622 adet oldu.


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