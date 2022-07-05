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Dolar kurunda son durum

05.07.2022 - 09:49
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 16,85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 17,58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 16,82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 16,83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 16,7790 TL seviyesini, en yüksek ise 16,8630 TL seviyesini görürken; kur saat 09:31 itibarıyla 16,8596 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 17,6030 TL'yi görürken; şu dakikalarda 17,5854 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,4126 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 105,13 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0431 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.78 seviyesinde bulunuyor.

 


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