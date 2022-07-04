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Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı

04.07.2022 - 17:31
Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı azaldı | Ekonomi Haberleri

Finansal kesim dışındaki net döviz pozisyonu açığı, bir önceki aya göre 6 milyar 246 milyon dolar azalarak ise 105 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Nisan 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2022 verilerine göre varlıklar 349 milyon dolar artarken, yükümlülükler 5 milyar 897 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 105 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mart 2022 dönemine göre 6 milyar 246 milyon dolar azaldı.

Nisan 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 756 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 822 milyon dolar ve 282 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 349 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları 1 milyar 524 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5 milyar 17 milyon dolar ve 2milayar 404 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5 milyar 897 milyon dolar azalmıştır.

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Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2022 dönemine göre 185 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 4 milyar 832 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 609 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 3 milyar 489 milyon dolar azaldı.

Nisan 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 143 milyar 548 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60 milyar 575 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mart 2022 dönemine göre 2 milyar 357 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde.


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