Otomotiv üretimi 1 milyonu geçti | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Ekim verilerini açıkladı. Yılın ilk 10 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 10 ayına göre sadece yüzde 0.3 gerileyen otomobil üretimi ise 633 bin 369 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 116 bin 583 adede ulaştı. Yük ve yolcu taşıyan ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttı. Ürün grubu bazında bakıldığında ise ağır ticari araç grubunda yüzde 31 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 oranında arttı.

İHRACAT ADETLERİ

2021 yılı Ocak-Ekim dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 3, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 21 artarken hafif ticari araç pazarında yüzde 0.4 daralma yaşandı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 2 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 779 bin 317 adet, otomobil ihracatı ise 447 bin 374 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 4 geriledi ve 618 bin 723 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 daralarak 466 bin 664 adet oldu.

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