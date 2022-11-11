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Piyasalarda ‘ABD enflasyonu’ coşkusu! Uzman isim değerlendirdi

11.11.2022 - 15:17 | Son Güncelleme :
Piyasalarda ‘ABD enflasyonu’ coşkusu! Uzman isim değerlendirdi | Piyasa Haberleri

Dün açıklanan ve ekonomistlerin beklentileri altında gelen ABD enflasyon verisini piyasalar ‘coşkuyla’ karşıladı. Küresel piyasalarda risk iştahı artarken, borsalar ralli yaptı. Ons altın 3 ayın, gram altın yılın zirvesini gördü. Ters korelasyon etkisiyle dolar dünyada güç kaybetti ve ABD tahvil faizleri geriledi. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Şenay Zeren

ABD ekim ayı enflasyonu yılık bazda yüzde 7,7 gerçekleşirken; beklenti yüzde 8,00 olması yönündeydi. Aylık bazda ise, yüzde 0,4 gelen enflasyon yine beklenti altında kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın da vurgu yaptığı çekirdek enflasyon, ekonomistlerin tahminlerinin altında kalarak 40 yılın zirvesinden geriledi.

Gerileyen ABD enflasyonu, Fed’in agresif faiz artışlarından uzaklaşarak yavaşlayabileceğine işaret etti. Başkan Powell daha önce, faiz artırımlarında yol haritasına karar verirken; enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin önemine dikkat çekmişti. Kritik veri sonrası Fed üyeleri olumlu değerlendirmelerde bulunurken, Fed’in bir sonraki faiz kararına kadar açıklanacak ekonomik veriler oldukça önemli olacak. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık ayı toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’den bu toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

ABD’de enflasyonunun düşüş eğimine geçmiş olma ihtimalini fiyatlayan piyasalarda olumlu hava hakim… Küresel borsa endekslerinde sert yükselişler yaşanırken; bu yükselişler Borsa İstanbul’u da destekledi ve yeni tarihi rekor seviyeler görüldü.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın fiyatı 1766 dolara kadar yükselerek 18 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın ise, 1054 lira ile 2022 yılının zirvesini gördü.

ABD tahvil faizleri geriledi. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, kritik veri sonrası 107 seviyesine kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü.

Ekonomistlerin genel beklentisi, 2023 yılında küresel enflasyonist baskının kontrol altına alınması ve Fed’in faiz artışlarında frene basmasıyla beraber piyasaların nefes alabileceği yönünde birleşiyor.

2023 SONUNDA ONS ALTIN FİYATI 2100 DOLARA ULAŞABİLİR
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Dün beklenti altında gerçekleşen ABD çekirdek TUFE verisi varlık piyasalarında güçlü pozitif etki yarattı.

Yeni günde de devam eden olumlu hava, enflasyonda rotanın aşağı döneceği ve önümüzdeki süreçte görece daha sınırlı bir faiz artırımının yeterli olacağı beklentisinden besleniyor. Şüphe yok ki konu görece daha az faiz artışı denince akla altın geliyor.

Mart ayından itibaren peş peşe yedi ay değer kaybı yaşayarak 2070 dolardan 1617 dolara kadar gerileyen ons altın, kasım ayındaki pozitif seyirde dün vites yükseltti ve haftanın son işlem gününde de 1764 dolara kadar yükselmeyi başardı.

12-18 aylık bir vadede ben altın cephesinde ana rotanın yukarı yönde gelişeceğini ve özellikle de 2023 yaz aylarından itibaren “Fed yıl sonunda faiz oranlarını düşürecek” beklentisinin altını destekleyeceğini düşünüyor; 2023 sonunda ons fiyatın 2100 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyorum.

Kısa vadede ise, 1850 dolar civarına kadar artış sürerse (bence mümkün) bunun hissedilir bir ara negatif akıma adres olabileceği, 14 Aralık tarihli Fed toplantısının bu tarih yaklaşırken piyasalarda frenleyici etki gösterebileceği görüşündeyim.

BORSALARDA YÜKSELİŞİN SÜRMESİ MUHTEMEL

Benzer bir durum hisse senedi piyasaları için de geçerli. 2022 yılının ilk 9 ayında değer kaybeden borsa endeksleri ekim ayında yükselmişti. Kasım ayında bu seyir devam ediyor. Ancak halen 2021 kapanışına göre borsa endeksleri dolar bazında yüzde 20 iskonto taşıyor. Bu nedenle geçen ay başlayan yükselişin önümüzdeki 12-14 aya yayılarak sürmesi daha muhtemel.

Yakın vade özelinde ise, 14 Aralık tarihli Fed toplantısı radara girene kadar hız keserek de olsa yukarı yönde seyretmelerini görece şansı yüksek senaryo olarak görüyorum.

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