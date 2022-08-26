Otomobil satışına sıkı denetim | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında 6 bin kilometre ve 6 ay şartı getirilmesinin ardından 15 Eylül’den itibaren denetimlerin sıkılaştırılacağı uyarısı yaptı. Düzenlemeye aykırı davrananlara para cezası verileceği belirtilen bakanlık uyarısında, ilan siteleri aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetlerinin de denetleneceği vurgulandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ticari faaliyet kapsamında satışı yapılan otomobil ve arazi satışlarına, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olma şartı getirilmişti. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sürecek olan satış sınırlamasından, 16 Ağustos’tan önce tescil edilenler istisna tutulmuş ve bunlara da 15 Eylül’e kadar bu araçların pazarlanması ve satışı zorunlu kılınmıştı. Bu tarihe kadar satılamayanların ise yeni kurallara tabi olması hükme bağlanmıştı. Ticaret Bakanlığı, 16 Ağustos’ta yürürlüğe giren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının uygulamasını sağlamak üzere 15 Eylül’den itibaren denetimlere ağırlık vereceğini ve aykırı davrananlara idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan uyarıda şu noktalara dikkat çekildi:

“Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanacak.

KİLOMETRESİ YAZILACAK

Noterler, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer vermek zorunda. Satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise noterler, alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer vermek zorunda.

Ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Ticaret Bakanlığına günlük olarak aktarılıyor. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale gelmektedir. 15 Eylül 2022tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlığımız ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecek.

İLANLARA TAKİP

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.

15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla işyeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (işyerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacak.”

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