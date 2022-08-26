Tarım ve hayvancılıkta 410 milyon TL’lik gelir | Ekonomi Haberleri

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle, Ordu’ya 410 milyon TL’lik ekonomik kazanç sağlandığı belirtildi.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, spor, turizm, üstyapı ve sağlık alanında yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım ve hayvancılık projeleriyle de yeni gelir kaynakları oluşturdu. Tıbbi ve aromatik bitkilerin desteklenmesi ve üretilmesinden, örtü altı yetiştiriciliğine; mavi yemişten siyez buğdayına kadar bir çok yeni çalışma yapıldığı kaydedilirken; üreticilerin pazar sorununun da çözülerek, organik Ordu yumurtası ve Akkuş fasulyesi gibi ürünlerin ülke genelinde 900 mağaza da pazarlamaya başladığı ifade edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, birçoğu damızlık olmak üzere koyun, kaz, Halep keçisi, manda, inek, pekin ördeği gibi dağıtım ve desteklerle hayvancılığa da destek verildiğine dikkat çekti.

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