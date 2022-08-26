İcra borçlarını silecek yasa geliyor | Ekonomi Haberleri

Yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 30 milyar liralık icra ve haciz borçlarının silinmesi için yasa çıkarılacak. Düzenlemeden faydalanmak için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. İlk çalışmalara göre 15 Ağustos öncesi borçların silinmesi planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; dar gelirli vatandaşların icra ve haciz borçlarının silinmesi sürecinin başlaması için yasa çıkması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurduğu 30 milyar lira büyüklüğündeki borçların silinmesi için icra işleminin başlamış olması şartı aranacak. Borcu olan ancak icra işlemi başlamayanlar paket kapsamında olmayacak, borcu silinmeyecek.

İKİ AŞAMALI

6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Paket iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada 2 bin liraya kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. 2 bin liraya kadar olan borç silinecek, icradan düşecek. Bu amaçla vatandaşların borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlarla ilgili düzenleme yapılacak. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Bu borçların silinmesi için öncelikle yasa teklifi hazırlanacak ve TBMM’ye sunulacak. Komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından son hali verilecek ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra düzenleme hayata geçmiş olacak. Silinecek borçlar bireysel borçları kapsayacak. Silinecek borçlar için belli bir tarih belirlenecek. Bunun ilk çalışmalarda 15 Ağustos olabileceği dile getiriliyor. Borçların silinmesi için bir diğer şart da vatandaşın borcu için icra sürecinin başlamış olması olacak. Vatandaşın borcu var ancak icraya işlem başlamamışsa kapsama girmeyecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Yasal düzenleme TBMM görüşmelerinin ardından hayata geçirilecek. 2 bin liranın altındaki elektrik, su, telefon, doğalgaz borçları otomatik olarak silinecek. Varlık yönetim şirketlerine olan 2 bin 500 liranın altındaki borçlar da otomatik silinecek. Yasa çıktıktan sonra ya da önce herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak. Paket yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklanan borcu silinecek. 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını da silinecek.

‘VATANDAŞI BORÇ YÜKÜNDEN KURTARIYORUZ’

DÜZENLEMEYLE ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek” demişti.

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