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Önce hasat sonra fatura

18.05.2022 - 08:41
Önce hasat sonra fatura | Ekonomi Haberleri

Tarım girdilerinin desteklenmesi ve fiyat artışlarının üretimi etkilememesi için formül arayışı sürerken, çiftçilerin sulamadaki elektrik giderlerini hasattan sonra ödemesine olanak sağlayacak görüşmeler başladı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre; dağıtım şirketleriyle faturaların 6 aylık periyotlarla gönderilmesine ilişkin toplantı yapıldı. Şirketlerin, belli oranda faiz uygulanmasını istediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, “üreticilerin elektrik bedellerini hasattan sonra ödemesi, bu sektörde elektrik fiyatlarının indirimli uygulanması, ürün desteklerinin sayısının azaltılıp, miktarının arttırılması” gibi konularda başlatılan çalışmalarda belli bir noktaya gelindi. 3 konudan biri konusunda gelişme yaşandığı, diğerlerinin ertelendiği öğrenildi.

AK Parti’de yapılan toplantılarda sık sık gündem olan tarım girdi fiyatlarındaki aşırı fiyat artışı, üreticilerin STK’ları tarafından da parti yöneticilerine iletildi. Verilen bilgiye göre, bu konuda, Enerji ve Tabii Bakanlığı’nın organizasyonunda dağıtım şirketleriyle görüşmeler yapıldı. Buna göre, elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması planlanıyor. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda gecikme faizi uygulamasını talep ettikleri öğrenildi. Bunun örnekleri olduğu belirtilirken, mayıs ve ağustos ödemeleri üzerinde duruluyor. Uygulamanın yasa düzenlemesi olmadan, bakanlıkla imzalanacak bir protokolle yapılabileceği de iddia edildi.

İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL

Üreticilerden gelen bir başka talebin ise tarımda kullanılan elektrik bedellerinin yüzde 50 indirimli uygulanmasıydı. Bu öneriye ise sıcak bakılmadığı öğrenildi. Parti kurmayları, bu öneriye dağıtım şirketlerinin itiraz ettiği, bunun devletin kendi gelirinden vazgeçmesiyle mümkün olabileceği, ayrıca sanayiciler başta olmak üzere birçok sektörün ucuz elektrik talebinin bulunduğunu ifade ettiler. Yasal düzenleme gerektiren bu önerinin, şu aşamada uygulanmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Tarımda devletin verdiği desteklerin yeniden düzenlenmesi, sadece temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışmasının da zamana ihtiyacı olduğu belirtildi. AK Parti yöneticileri, bunun seçim döneminden önce hayata geçirilemeyeceğini belirterek, “Aksi durumda, ‘hükümet desteklerden vazgeçti, azalttı’ algısı oluşur. Tarım desteklerinin, belli başlı temel girdilere verilerek, daha yararlı olmasına ilişkin çalışma, ancak seçimlerden sonra hayata geçirilebilir” bilgisini verdi.


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