Ücret artışında ‘Temmuz’ mesajı | Ekonomi Haberleri

Bakan Bilgin, “Çalışanların enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar hep önümüzde. Temmuzda da yapacağımız düzenlemeler var. Emekli maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. 3600 ek göstergede de son aşamadayız, ay sonunda açıklanacak” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni nesil işbaşı eğitim programıyla, iş garantisi olan bilişimciler yetiştirileceğini açıkladı. Kamuoyunda tartışılan ücret artışları için de temmuz ayına dikkat çeken Bilgin, “Çalışanların enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar hep önümüzde. Temmuzda da yapacağımız düzenlemeler var. Emeklilerin maaşlarını, kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz. 3600 ek göstergede son aşamadayız.

Bu ayın sonunda açıklanacak” dedi. Haziran sonu enflasyonu değerlendireceklerini de belirten Bilgin, önlerindeki dosyalar arasında emeklilikte yaşa takılanların da bulunduğunu ifade etti. Bilgin, “Medya ‘Bakan çalışanlarla ilgili bunları söyledi’ diyecek ama bu projeyi de geride bırakmayın” ifadelerini kullandı.

ON BİNLERE ULAŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile birlikte başlattığı yeni nesil istihdam garantili işbaşı eğitim programının imza töreni dün İstanbul’da yapıldı. Törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bu proje tamamen bilişim alanında. Biz bunu istihdam garantili yaptık. İkinicisi bu sadece eğitim değil, üretim süreci içinde eğitim. İstenilen eleman işbaşında eğitilecek. Bunu tüm Türkiye’de uygulamaya başladığımızda reel olarak bir istihdam sağlanmış olacak. 10 ilde yaptığımızda 3 bin kişiye, Türkiye çapında on binlere ulaşacağız” dedi.

MESS Başkanı Özgür Burak Akkol da artık yazılım odağa alınmadan ayakta kalmanın mümkün olmadığını söyledi. Türkiye’de 140 bin yazılımcı olduğunu ve sektörün 3-4 kat büyüme imkanı olduğunu belirten Akkol şöyle devam etti: “100 bin ek istihdam, 10 milyar dolarlık ihracat ve 10 yeni unicorn girişim imkanı var. MESS olarak MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı ile sektörün büyümesine katkı yapmayı hedefliyoruz. İlk aşamada 300 gencimizi yazılım alanında eğiterek, MESS üyesi şirketlerde iş gücüne katacağız. İlk 300 gencimiz için 500 talep geldi bile. Tam donanımlı web geliştirici, siber güvenlik uzmanı, ağ ve sistem uzmanı yetiştireceğiz. Programımızın Türkiye’nin en kapsamlı nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme ve işe yerleştirme programı olmasını hedefliyoruz. Sanayi konusundaki uzmanlığı bilişimle birleştireceğiz.”

Mext BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı, Boğaziçi Üniversitesi’nin sertifikasyonu ile sunuluyor. Programda Amazon Web Services, Cisco, Microsoft ve IBM gibi dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının programa özel hazırlanan eğitim modülleri yer alacak.

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