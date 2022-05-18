Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 18 Mayıs güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15,86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 16,71 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 15,75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 15,85 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 15,7600 TL seviyesini, en yüksek ise 15,9370 TL seviyesini görürken; kur saat 09:21 itibarıyla 15,8675 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 16,8200 TL'yi görürken; şu dakikalarda 16,7157 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 19,7987 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 103,38 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0530 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,42 seviyesinde bulunuyor.

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