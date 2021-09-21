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OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

21.09.2021 - 18:10
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

OECD, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme beklentisini 2,7 puan artırarak yüzde 8,4 seviyesine yükseltti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamadaki ilerleme ile kamu ve merkez bankalarının desteğinin etkisiyle ekonomik toparlanmanın güç kazandığı belirtildi.

Küresel GSYH'nin salgın öncesi seviyelerin üstüne çıktığı aktarılan raporda, krizden çıkan ülkelerin farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu, ekonomik toparlanmanın her ülkede eşit ölçüde gerçekleşmediği kaydedildi.

Raporda, ülkeler arasında aşılama oranındaki büyük farklılıkların ekonomik toparlanmadaki eşitsizlikleri artırdığı bildirildi. Virüsün yeniden yayılmasının bazı ülkeleri faaliyetleri kısıtlamaya zorladığı ifade edilen raporda, bunun tedarik zincirleri üzerinde tıkanıklıklar ve baskılara neden olduğu kaydedildi.

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"TALEPTEKİ HIZLI ARTIŞ, PETROL VE METAL GİBİ EMTİA FİYATLARININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU"

Raporda, ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte talepteki hızlı artışın özellikle petrol ve metal gibi emtia fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Gıda fiyatlarındaki yükselişin özellikle gelişmekte olan piyasaları etkilediğine işaret edilen raporda, salgının neden olduğu tedarik zincirlerindeki gerilimlerin maliyet baskılarına katkıda bulunduğu ve nakliye maliyetlerini yükselttiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümünün önemli derecede farklılık gösterdiği, ABD ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde hızla yükseldiği, Avrupa'daki bazı gelişmiş ülkelerde ise görece düşük seyrettiği aktarıldı.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5,7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, mayısta 2021 için yüzde 5,8 olarak açıklanan küresel ekonomi için büyüme tahmini yüzde 5,7'ye düşürüldü. Bu rakam, 2022 için ise yüzde 4,4'ten 4,5'e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 6,9 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2022 büyüme tahmini de yüzde 3,6'dan 3,9'a revize edildi.

Avro Bölgesi için 2021'de öngörülen yüzde 4,3'lük büyüme tahmini yüzde 5,3'e, gelecek yıl için de yüzde 4,4'ten 4,6'ya yükseltildi. Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8,5, 2022 için de yüzde 5,8 olarak açıklanan büyüme tahmini değiştirilmedi.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsü yukarı yönlü güncellendi. Türk ekonomisine yönelik mayısta bu yıl için yüzde 5,7 olarak açıklanan büyüme tahmini, 2,7 puan yukarı yönlü düzeltme ile yüzde 8,4 olarak revize edildi.

Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,1 oldu. Böylece Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında ilk sırada, G20 ülkeleri arasında da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.


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