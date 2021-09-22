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SEC Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak

22.09.2021 - 09:17
SEC Başkanı: Kripto para birimleri uzun süre geçerli olmayacak | Ekonomi Haberleri

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı, kripto para birimlerinin uzun süre geçerli olacağını düşünmüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı.

Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.

Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Beş veya altı bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.


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