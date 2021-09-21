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ABD'nin cari açığı 14 yılın zirvesinde

21.09.2021 - 17:39
ABD'nin cari açığı 14 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde 190,3 milyar dolarla 2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 artarak 190,3 milyar dolar oldu.

2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisine ilişkin piyasa beklentisi, 191 milyar dolar olması yönündeydi.

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ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi de 189,4 milyar dolara revize edildi. Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,3 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.


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