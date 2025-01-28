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Nvidia CEO'su Jensen Huang bir günde 21 milyar dolar kaybetti

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#Milyarderler Endeksi#Jensen Huang#Larry Ellison
Nvidia CEOsu Jensen Huang bir günde 21 milyar dolar kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:05

Çinli DeepSeek şirketinin piyasalarda satış baskısı yaratmasının ardından ABD'li Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın serveti bir günde 21 milyar dolar eridi.

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ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in piyasaya sürdüğü yeni sosyal medya robotunun pazartesi günü piyasalarda satış dalgası başlatmasının ardından servetinin yaklaşık yüzde 20'sini kaybetti. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Huang'ın net değeri 121 milyar dolardan yaklaşık 100 milyar dolara düştü.

Nvidia hisseleri pazartesi piyasalar kapandığında günü yaklaşık yüzde 17 düşüşle kapattı ve şirketin piyasa değerinde yaklaşık 600 milyar dolar eridi. Hisseler o zamandan beri mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,51 arttı.,

2024 yılını oldukça başarılı geçiren şirketin değeri, yapay zeka teknolojisine olan ilgi ile son 2 yılda yüze 850'nin üzerinde artmıştı. Jensen Huang, sadece 2024 yılında servetine 79 milyar dolar katmıştı.

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Huang, serveti eriyen tek teknoloji milyarderi değildi. Bloomberg'e göre yazılım devi Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, servetinin yüzde 12'si olan 22,6 milyar doları bir günde kaybetti. Bloomberg, dünyanın en zengin 500 insanının pazartesi günü toplam 108 milyar dolar kaybettiğini söyledi. Yorum için yaklaşıldığında, Nvidia'nın bir sözcüsü Business Insider'a DeepSeek'in "mükemmel bir AI ilerlemesi" ve test zamanı ölçeklemesinin "mükemmel bir örneği" olduğunu söyledi.

Çinli DeepSeek şirketinin piyasaya sürdüğü sohbet robotunu, rakiplerine göre daha az veri ve çip ihtiyacı kullanıyor. Bu yeni robot, Nvidia başta olmak üzere tüm yapay zeka teknolojisi odaklı şirketlerde bir satış dalgası yarattı.

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#Milyarderler Endeksi#Jensen Huang#Larry Ellison

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