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NATO zirvesinde Çin'e karşı sert tavır

15.06.2021 - 08:55
NATO zirvesinde Çin'e karşı sert tavır | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Biden'ın katıldığı ilk NATO zirvesinde liderler Çin'e karşı sert tavır aldı.

NATO liderleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk NATO zirvesinde Çin'e karşı güçlü bir duruş sergileyerek, Çin'in "sistemik sorun" oluşturduğu uyarısında bulundu. Biden, NATO liderlerini Çin'in otoriterliğine ve artan askeri gücüne karşı durmaya çağırdı.

Reuters'in haberine göre; NATO'nun 10 yıllık politikalarını şekil vermek amacıyla yapılan zirvede Biden'ın yaptığı bu çağrı Soğuk Savaş sırasında Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nden korumak için oluşturulan NATO'nun misyonunda değişime işaret etti.

Çin'in sistemik sorun olarak nitelendiği bildirge, hafta sonunda yapılan G7 zirvesinde Çin'e yapılan yoğun eleştirileri izledi.

Gelişmiş yedi Batılı ülkeden oluşan G7'nin liderleri hafta sonundaki zirvede Çin'i en hassas olduğu konularda yoğun şekilde eleştirdikleri bir bildiri yayımladı.

NATO liderleri Brüksel'deki zirveden sonra yayınladıkları bildiride, "Çin'in ifade etmiş olduğu hırsları ve iddialı tavırları, kurallara dayalı uluslararası düzen ve ittifakın güvenliğiyle ilgili alanlar için sistematik sorunlar oluşturuyor" denildi.

Biden ayrıca Avrupalı ​​müttefiklerine, NATO'nun karşılıklı savunma anlaşmasının ABD için "kutsal bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

Biden böylece ABD'yi NATO'dan çekilmekle tehdit eden ve Avrupalıları çok az savunma harcaması yapmakla suçlayan önceki başkan Donald Trump'tan farklı bir yaklaşım sergiledi.

Biden, "Bütün Avrupa'nın ABD'nin orada olduğunu bilmesini istiyorum. NATO bizim için kritik öneme sahip" dedi.


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