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İngiltere ve Avustralya arasında anlaşma

15.06.2021 - 09:13
İngiltere ve Avustralya arasında anlaşma | Ekonomi Haberleri

İngiltere ile Avustralya serbest ticaret anlaşması üzerinde anlaştı.

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, İngiltere ve Avustralya'nın iki başbakan arasındaki görüşmelerin ardından serbest ticaret anlaşması üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Tehan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında yapılan görüşmede var olan tüm sorunların çözüme kavuşturulduğunu ve anlaşmaya varıldığını söyledi.

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Tehan yaptığı açıklamada, "Her iki başbakan da dün Londra'da olumlu bir toplantı yaptı ve (Serbest Ticaret Anlaşması} ile ilgili önemli sorunları çözdü" dedi.


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