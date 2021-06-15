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Tanzanya'dan dijital para hazırlığı

15.06.2021 - 08:49
Tanzanya'dan dijital para hazırlığı | Bitcoin Haberleri

Tanzanya Devlet Başkanı Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankasının hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.


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