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Moody's'ten İngiltere'ye olumlu haber

21.10.2023 - 09:19 | Son Güncelleme :
Moody's'ten İngiltere'ye olumlu haber | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notu görünümünü yükseltti.

İngiltere'nin kredi notu görünümü yukarı yönlü revize edildi. Geçtiğimiz yıl siyasi ve ekonomik riskler nedeniyle düşürülen görünüm yeniden aynı seviyeye çıktı.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli notları "Aa3" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "negatif"ten "durağan"a çıkarıldı.

Moody's, ülkede siyasi öngörülebilirliğin yeniden sağlandığına işaret etti.


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