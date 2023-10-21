Dolar/TL’de artış beklentisi geriledi | Döviz Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67.22 iken, bu anket döneminde yüzde 68.01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.94 iken, bu anket döneminde yüzde 45.28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23.87 ve yüzde 25.82 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken, bu anket döneminde 30.05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 TL iken, bu anket döneminde 38.64 TL olarak gerçekleşti.

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BÜYÜME ANKETİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.8 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29.26 iken, bu anket döneminde yüzde 33.22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30.00 iken, bu anket döneminde yüzde 33.68 oldu.

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