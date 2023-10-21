  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar/TL’de artış beklentisi geriledi
‹ Önceki Haber Moody's'ten İngiltere'ye olumlu haber Moody's'ten İngiltere'ye olumlu haber Sonraki Haber › Türk bankaları için iyimser görünüm Türk bankaları için iyimser görünüm

Dolar/TL’de artış beklentisi geriledi

21.10.2023 - 09:21 | Son Güncelleme :
Dolar/TL’de artış beklentisi geriledi | Döviz Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67.22 iken, bu anket döneminde yüzde 68.01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.94 iken, bu anket döneminde yüzde 45.28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23.87 ve yüzde 25.82 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken, bu anket döneminde 30.05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 TL iken, bu anket döneminde 38.64 TL olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

BÜYÜME ANKETİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.8 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29.26 iken, bu anket döneminde yüzde 33.22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30.00 iken, bu anket döneminde yüzde 33.68 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.511 Değişim: -3,33% Hacim : 97.684 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.447 20.10.2023 Yüksek 7.711
Açılış: 7.691
27,9433 Değişim: -0,13%
Düşük 27,8071 20.10.2023 Yüksek 28,1586
Açılış: 27,981
29,6530 Değişim: -0,09%
Düşük 29,4310 20.10.2023 Yüksek 30,0731
Açılış: 29,6783
1.782,25 Değişim: 0,40%
Düşük 1.767,83 20.10.2023 Yüksek 1.798,38
Açılış: 1.775,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.