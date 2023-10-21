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Türk bankaları için iyimser görünüm

21.10.2023 - 09:22 | Son Güncelleme :
Türk bankaları için iyimser görünüm | Genel Haberler

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarını izleme raporunu paylaşırken, 2023 yılının ikinci yarısında Türk bankacılığında marjların hafif toparlama kaydedeceğini öngördü.

Raporda, Türk bankalarının kredi büyümesinin 2023’ün ikinci çeyreğinde daha da yavaşladığını belirtirken; düzenleyici tedbirler göz önüne alındığında büyümenin 2023’ün ikinci yarısında zayıf kalmasını beklediklerini ifade etti. Kuruluş, ancak yetkililerin politika değişikliği kapsamında bazı tedbirleri gevşetmesi, bankaların kredi verme iştahını koruyacağını belirtti. Fitch, bankaların faaliyet kârı/ortalama risk ağırlıklı varlık oranının, büyük ticari kazançlar ve ücretler nedeniyle marj daralmasına rağmen 2023’ün ikinci çeyreğinde iyileşme gösterdiğini kaydetti.

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KREDİ GETİRİSİ

Fitch’e göre, TL mevduatları üzerindeki fiyat baskısına rağmen, yüksek kredi getirileri ve TÜFE kaynaklı kazançlar nedeniyle marjların 2023’ün ikinci yarısında bir miktar toparlanması bekleniyor. Derecelendirme kuruluşu, kur korumalı mevduat uygulamasının kademeli olarak sona ermesi nedeniyle bankaların yabancı para mevduat paylarının ikinci yarıda önemli ölçüde artmasını beklemediklerini belirtti. Kuruluşun Datawatch raporu, Türk bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 83’ünü temsil eden 13 bankayı kapsıyor.


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