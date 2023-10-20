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Yatırımcılar kazandıkça kazanıyor... Ons altın tırmanıyor! İşte sebepleri

20.10.2023 - 12:49 | Son Güncelleme :
Yatırımcılar kazandıkça kazanıyor... Ons altın tırmanıyor! İşte sebepleri | Altın Haberleri

Altın yatırımcıları uzun bekleyişin ardından kazanmaya başladı. Orta Doğu'daki kritik gelişmeler, Fed'in faizi sabit tutma beklentileri ve döviz kurlarındaki volatilite altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Gram altın 1789 lira ile tarihi zirvesini gördü.

Küresel piyasalar gelişmelerden anında etkilenmeye devam ediyor. İsrail-Hamas arasındaki çatışma tüm dünyanın dikkatini toplamaya başladı. İsrail'in orantısız güç kullanımı ve hastaneleri de bombalaması üzerine tepkiler çığ gibi artıyor

ABD başka olmak üzere dünyanın farklı noktalarından liderlerin İsrail'i ziyareti de Orta Doğu'daki endişeleri körüklemeye başladı. Bunun yanında Fed'in faizi sabit tutacağına dair beklentilerin yükselmesi de altını destekledi. Ayrıca döviz kurlarındaki volatilite de altına pozitif yönde etkide bulunuyor.

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Savaş durumlarında prim yapan altın ise hareketine günler öncesinden başladı. Ons altın 11 gündür yükseliş hareketi göstermeye devam ederken bugüne 1974 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1972 dolar, en yüksek de 1985 doları görmüştü. Ons altın tarihi zirvesi olan 2078 doları geçtiğimiz Mayıs ayında test etmişti. Ons altın şu sıralar 1984 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın da ons altındaki hareketi fiyatlarına yansıttı. Gram altın güne 1776 liradan başladı. Gün içinde en düşü 1789 lirayı gördü. Şu sıralar 1787 liradan işlem görüyor.

UZMANLAR 2014 DOLARI BEKLİYOR

Uzmanlar kısa vadede ons altında 1988 dolar seviyesini hedeflerken bu seviyesinin aşılması halinde sırasıyal 2011 ve 2014 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirtiyor. Aşağı yönlü olarak ise 1951 dolara kadar düzeltmenin olabileceği beklentisi hakim durumda.

POWELL YÜZDE 2 ENFLASYONDA KARARLI

Piyasaların merakla beklediği açıklamayı Fed Başkanı Jerome Powell yaptı. Powell, enflasyonun son zamanlarda gerilediğine dair işaretler verdiğini ancak Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye getirene kadar kararlı duruş sergileyeceğini söyledi.

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New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, faiz artışı sinyali vermezken enflasyonu yönetilebilir seviyeye indirme gayreti içinde olduğunu belirtti.

Powell "Enflasyon hala çok yüksek ve birkaç aylık iyi veriler, enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven oluşturmak için gerekenlerin sadece başlangıcı. Bu düşük değerlerin ne kadar süreceğini ya da önümüzdeki çeyreklerde enflasyonun nereye yerleşeceğini henüz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

BITCOIN DE YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Kripto para birimleri de yükselişe geçti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizin sabit kalacağına yönelik söylemleriyle harekete geçen Bitcoin 29 bin 800 doları aştı ve yüzde 4'ün üzerinde primle işlem görüyor.

ETF UMUTLARI DA YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının yakında onaylanması ümidi de yükseliş hareketini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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