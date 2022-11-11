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Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti

11.11.2022 - 09:44 | Son Güncelleme :
Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Moody's, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme rakamını yukarı yönlü revizeye ederek 4,5'lik büyüme tahminini yüzde 5,3'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, “Küresel Makro Görünüm” Kasım 2022 raporunu yayımladı. Moody's, Türkiye'nin 2022 yılındaki büyüme beklentisini yükseltti. Bir önceki beklentisi olan yüzde 4,5'i yüzde 5,3'e çıkaran Moody's, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2, 2024 için de yüzde 3 olabileceğini tahmin etti.

Raporda G20 ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,5’ten yüzde 2,1’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 2,1’den yüzde 1,3’e çekildiği belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki aktivitenin azalması nedeniyle 2023 yılında küresel ekonomik performansta sert bir yavaşlamanın yaşanmasının beklendiği bildirildi.

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ABD VE ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 1,9’dan yüzde 1,8’e, 2023 yılına ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 1,3’ten yüzde 0,4’e çekilirken Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 2,5’tan yüzde 3’e artırıldığı, 2023 yılına ilişkin yüzde 0,3 olan büyüme tahminin ise yüzde 0,6 daralma olarak güncellendiği belirtildi. Moody's raporunda, Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3,5’tan yüzde 3’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4,8’den yüzde 4’e düşürüldüğü belirtildi.

GÖRELİ İSTİKRAR DÖNEMİ ORTALA ÇIKABİLİR

Raporda "Küresel Ekonomi, kalıcı enflasyon, para politikası sıkılaştırması, mali zorluklar, jeopolitik değişimler ve finansal piyasa oynaklığı arasında olağanüstü yüksek seviyelerdeki belirsizliğin ortasında bir gerilemenin eşiğinde. Küresel büyüme 2023'te yavaşlayacak ve 2024'te durgun kalmaya devam edecek. Yine de, hükümetler ve merkez bankaları mevcut zorluklarla ekonomilerini yönetmeyi başarırsa, 2024'e kadar göreli bir istikrar dönemi ortaya çıkabilir" değerlendirmesi yapıldı.


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