  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Türk Eximbank'a sendikasyon kredisi
‹ Önceki Haber Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti Moody's Türkiye büyüme tahminini yükseltti Sonraki Haber › Sanayi üretimi verisi açıklandı Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türk Eximbank'a sendikasyon kredisi

11.11.2022 - 09:51 | Son Güncelleme :
Türk Eximbank'a sendikasyon kredisi | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank, sendikasyon kredisini sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yüzde 101 yenilediğini, Türk ihracat sektörüne kullandırılmak üzere 588 milyon dolar tutarında kaynak sağladığını duyurdu.

Sendikasyon kredisini yüzde 101,4 oranında yenileyen Türk Eximbank, Türk ihracat sektörüne kullandırılmak üzere 404,2 milyon avro, 136 milyon dolar ve 350 milyon Çin yuanı olmak üzere toplam 588 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

Yapılan açıklamaya göre koordinatörlüğünü Emirates NBD Capital Limited, ICBC Turkey Bank A.Ş. ve Mizuho Bank, Ltd.’nin, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünü ise Standard Chartered Bank’ın üstlendiği ve Türk Eximbank’ın sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci işlemi olma özelliği taşıyan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi, Çin yuanı dilimi ilk kez dahil olmak üzere üç para birimli olarak gerçekleştirildi.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, işleme Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden, 6’sı yeni olmak üzere önde gelen 24 banka katılım sağladı. Sözleşmede yer alan akordeon özelliği sayesinde işleme ilerleyen günlerde dahil olabilecek yeni katılımcılar ile sendikasyon kredi tutarının artabileceği ifade edildi.

##$HABER_1475218$##

Bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal strateji öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu başarılı işlemin öneminin altını çizdi. Genel Müdür Güney, "Kadın katılımcı KOBİ'lere kredi desteğimizin artırılması hedefi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemimizi yüzde 101,4 yenileme oranıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu işlem ile birlikte sürdürülebilirlik bağlantılı toplam yurt dışı finansman tutarımız 1,3 milyar doları aştı. Türk Eximbank olarak ihracatçılarımıza kaynak sağlamaya devam ederken sürdürülebilirlik alanında ilave adımlar atmayı sürdüreceğiz. Sendikasyon işlemimize ilk kez eklediğimiz Çin yuanı diliminin getirdiği avantaj ile önümüzdeki dönemde yatırımcı tabanımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.507 Değişim: 0,89% Hacim : 77.391 Mio.TL Son veri saati : 16:20
Düşük 4.471 11.11.2022 Yüksek 4.552
Açılış: 4.541
18,5292 Değişim: 0,21%
Düşük 18,4566 11.11.2022 Yüksek 18,5893
Açılış: 18,4899
19,0995 Değişim: 1,31%
Düşük 18,8141 11.11.2022 Yüksek 19,1409
Açılış: 18,8518
1.050,01 Değişim: 0,62%
Düşük 1.039,37 11.11.2022 Yüksek 1.054,73
Açılış: 1.043,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.