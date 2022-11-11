Kadın istihdamı için güç birliği | Sektör Haberleri

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak adına güçlerini birleştirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; bölgede yer alan kadın çalışanların üretim süreçlerindeki istihdamını artırmaya yönelik işbirliğinde protokol imzaları atılırken, ‘Bu İş Eşitlik İşi’ adıyla projelendirilen işbirliğinin imza törenine, BUİKAD Başkanı Avukat Oya Eroğlu, NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel’in yanı sıra BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile NOSAB ve Borçelik yöneticileri katıldı.

BUİKAD Başkanı Avukat Oya Eroğlu, emeğin cinsiyetle alakası olmadığını belirtirken, “Kadınların ekonomik faaliyetlerde daha güçlü temsil edilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Projemizin ülke geneline yayılabilecek bir çalışma olacağına inanıyoruz. Özellikle ‘erkek işi’ denilen işlerde de kadınların çalışabileceğini ortaya koymak istiyoruz” dedi. NOSAB Başkanı Erol Gülmez ise “NOSAB olarak bütün sosyal projelerde bulunmaya çalışıyoruz. Kadınların istihdama katılmalarına katkı sağlayacak bu projeye de çok inanıyoruz ve gönülden destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Proje ortaklarından Borçelik İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel de yaptığı konuşmada, “Borçelik olarak 2016 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yapıyoruz ve özünde insana odaklanıyoruz.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

2018 yılından bu yana üretimde kadın çalışana yoğunlaşıyoruz. Şirket içinde yaptığımız ve takdir toplayan çalışmalarımızla tüm sektörlere ilham veriyoruz. Bu değerli proje ile de toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşumuzu daha da güçlendiriyoruz” açıklamasını yaptı. Üç kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü ile üretime yönelik alanlarda kadın işgücünün artırılması hedefleniyor. Toplumsal cinsiyet kalıplarının bir sonucu olarak ‘erkek işi’ olarak tanımlanan meslek dallarında, fabrikaların ihtiyaç duyduğu nitelikli kadın personelin yetiştirilmesi için kurumlar arası sürdürülebilir işbirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

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