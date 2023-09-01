  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti
‹ Önceki Haber UBS yeniden yapılanmaya gidiyor UBS yeniden yapılanmaya gidiyor Sonraki Haber › Bakan Şimşek'ten kura müdahale iddialarına cevap Bakan Şimşek'ten kura müdahale iddialarına cevap

Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti

01.09.2023 - 06:25 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto ve avans faiz oranlarını 10 puan yükseltme kararı aldı.

Merkez Bankası reeskont kredi faizlerinde artış yaptı. TCMB'nin konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi. 

24 Haziran'dan bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 15,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 16,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.002 Değişim: 1,06% Hacim : 65.695 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 7.930 01.09.2023 Yüksek 8.019
Açılış: 7.967
26,7106 Değişim: 0,08%
Düşük 26,6058 01.09.2023 Yüksek 26,7248
Açılış: 26,6899
28,9677 Değişim: 0,00%
Düşük 28,6292 01.09.2023 Yüksek 29,0173
Açılış: 28,9668
1.670,00 Değişim: 0,36%
Düşük 1.658,92 01.09.2023 Yüksek 1.670,39
Açılış: 1.663,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.