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Bakan Şimşek'ten kura müdahale iddialarına cevap

01.09.2023 - 06:27 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten kura müdahale iddialarına cevap | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddialarına cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv satışı ile kura müdahale iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Ali Hakan Kara'nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."


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