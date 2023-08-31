UBS yeniden yapılanmaya gidiyor | Genel Haberler

UBS Group AG, rakibi Credit Suisse'i satın aldıktan sonra milyarlarca dolarlık maliyetleri düşürmeyi hedeflediği için kendi pazarındaki yaklaşık 3.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.



UBS Group AG, rakibi Credit Suisse'i satın aldıktan sonra milyarlarca dolarlık maliyetleri düşürmeyi hedeflediği için kendi pazarındaki yaklaşık 3.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

CEO Sergio Ermotti, devasa birleşmenin kaç işe mal olacağına dair ilk kez somut bir rakam ortaya koydu, ancak analistlerin yaptığı bir çağrıda açıkladığı zorunlu işten çıkarmalar muhtemelen personel sayısındaki toplam azalmanın sadece küçük bir kısmı olduğu belirtildi. Credit Suisse'in satın alınması, UBS'nin işgücünü 45.000 artırarak şu anda 120.000'in biraz altına çıkardı.

UBS daha önce personel maliyetlerini önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 6 milyar dolar azaltmak istediğini açıklamıştı; bu da Ermotti'nin maliyetleri 10 milyar dolardan fazla azaltma sözünün yarısından fazlasını fiilen karşılıyor.



UBS,Credit Suisse'in İsviçre birimini elinde tutacağını ve iki kredi verenin önemli ölçüde örtüştüğü büyük bir operasyonu da ekleyeceğini duyurdu. Karar, UBS'nin bu ayın başlarında İsviçre hükümetinin devralımı tatlandırmak için verdiği kapsamlı garantilerden vazgeçmesinin ardından geldi.

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