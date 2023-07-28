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Merkez Bankası başkan yardımcıları değişti

28.07.2023 - 06:19 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası başkan yardımcıları değişti | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları görevlerinden alındı.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Atamalar; 1211 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.


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