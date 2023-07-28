Garanti Bankası'ndan 33,5 milyar lira kar | Piyasa Haberleri

Garanti Bankası yılın ilk 6 ayında 35,5 milyar lira kar ettiğini açıkladı.

Garanti Bankası bilançosunu açıkladı. Banka yılın ilk 6 ayında 33 milyar 584 milyon 124 bin lira kar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bankanın karı 21 milyar 95 milyon 942 bin lira olmuştu. Böylece ilk 6 ayda karı yüzde 59 artmış oldu.

Çeyreksel bazda ise ikinci çeyrekte 18 milyar 469 milyon kar eden banka geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12 milyar 869 milyon lira kar elde etmişti. Böylece çeyreksel bazda karı yüzde 43,5 arttı.

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