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Avrupa'da şok düşüş! 13 yılın dibine geriledi

27.07.2023 - 15:51 | Son Güncelleme :
Avrupa'da şok düşüş! 13 yılın dibine geriledi | Genel Haberler

Avrupa ticari gayrimenkul anlaşmaları yüzde 58 düşerek 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

 Avrupa ticari gayrimenkul anlaşmaları yüzde 58 düşerek 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

 Avrupa ticari gayrimenkul işlemleri, artan oranlar kıtanın emlak piyasalarını alt üst ederken, ikinci çeyrekte yüzde 58 düştü.

 MSCI Real Assets'e göre, Haziran ayına kadar geçen üç ayda, 2010'dan bu yana en düşük seviye olan sadece 34,4 milyar euro (38,3 milyar dolar) değerinde anlaşmalar kaydedildi. Firma, işlemlerin yüzde 68 oranında düşmesiyle ofislerin en sert darbe aldığı ana segment olurken, otellerin yüzde 36 düşüşle en istikrarlı olduğu belirtildi.

 MSCI EMEA gayrimenkul araştırma başkanı Tom Leahy, "Bu son derece zorlu piyasa koşullarında, ofis sektörü, yüksek faiz oranlarının sonuçlarından ve kullanıcılar hibrit çalışmaya geçtikçe en çok etkilenen sektör olarak öne çıkıyor" dedi.


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