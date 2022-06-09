Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da | Ekonomi Haberleri

Milyonlarca memur ve emekli temmuzda yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. 2022’nin ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35.64 oldu. Bu veriye göre memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluştu. Bu farkın üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor. Ancak kesin rakam 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon ile netleşecek.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netlemeye başlarken, memur ve emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 oldu.

Görevdeki memurlar ile memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre de memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 7 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde de aradaki fark maaş zammına eklenecek.

YÜZDE 37.64 ZAM KESİN

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olduğuna göre; şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 30.64’lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 37.64’lük zam kesin görülüyor. Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre yüzde 37.64’lük zammın daha da artacağı ve yüzde 40’lara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek.

Beş aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8.848 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 5.900 liraya çıkacak. Yine 5 aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29.358 liraya, şube müdürünün maaşı 15.399 liraya, öğretmenin maaşı 11.930 liraya, polis memurunun maaşı 13.359 liraya, hemşirenin maaşı 11.494 liraya, araştırma görevlisinin maaşı 14.887 liraya, uzman doktorun maaşı da 18.322 liraya çıkacak. Derecesi 9/1 olan memur ise 9 bin lira maaş alacak.

EK ARTIŞ OLACAK MI?

Bu yılın başında ise durum biraz farklıydı. Memur ve emeklileri maaşlarını, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacak ve 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. Açıklanan enflasyona göre de 22.47’lik enflasyon farkı oluştu ve yüzde 5’lik zamla birlikte memur ve emeklilerinin 2022’nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 arttırıp, yüzde 7.5 olarak uygulama kararı alınca; memur ve emekliler ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı aldı.

Peki, temmuz ayında da memur ve emeklileri için sene başındakinin gibi bir uygulamaya gidilip de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik zam yüzde 2.5 daha artırılıp, zam oranı yüzde 9.5’e çıkar mı? Şimdiden bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin detaylarını paylaştığı açıklamasında temmuz ayında maaşlarda kapsamlı bir iyileştirme yapılacağını açıkladı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 35.64 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 4.110 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 3.400 liraya çıkacak. 2022’nin 3 temmuzunda açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir.

2022’nin başında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 25.47 zamlı almışlardı. Sene başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama kapsamında da 2022 yılında aylık geliri 1.500 liradan başlayan 1.2 milyon emeklinin maaşı ise 2.500 liraya yükseltilmişti.

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