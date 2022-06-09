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Petrolde yükseliş sürüyor! 3 ayın zirvesini gördü

09.06.2022 - 13:54
Petrolde yükseliş sürüyor! 3 ayın zirvesini gördü | Emtia Haberleri

Brent petrol fiyatları 124 doları aşarak 3 ayın en yüksek seviyesini görürken; yükselen petrol fiyatları küresel piyasalarda enflasyonist baskıyı artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı, 124,40 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Petrol fiyatlarının 124 doların üzerine taşınmasında, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin ham petrol stoklarının mart ayının başından beri en düşük seviyeye geldiğini açıklaması etkili oldu. Petrol piyasasına yönelik sıkılaşma sinyalleriyle beraber petrol fiyatları güçlenmeyi sürdürdü. Petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş küresel enflasyonist endişeleri de artırdı.

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Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 124,40 dolar seviyesine kadar yükselerek 9 Haziran tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrol gün içerisinde en düşük 120,45 dolar dolara kadar gerilerken; saat 13:47 itibarıyla yüzde 0,13 oranında düşüşle 123,41 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 121 dolar seviyelerinde bulunuyor.

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