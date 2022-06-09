ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 9 Haziran altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 1023 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1848 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, yeni işlem gününde dar bantta hareketini sürdürüyor. Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) sıkılaşma politikaları altın fiyatlarını baskılarken; küresel büyüme rakamlarında düşüş beklentisi altın fiyatlarını ‘güvenli liman’ algısıyla desteklemeyi sürdürüyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1855 dolar seviyesini görürken; en düşük 1847 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,25 oranında düşüşle 1848 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNDE

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1025,87 lira seviyesini, en düşük 1018,02 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11:45 itibarıyla yüzde 0,27 oranında yükselişle 1023,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1679 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 918 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1020 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1023 lira seviyeden başladı.

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