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Macron'a kötü haber! Fransa'nın bütçe açığı tahminlerin üzerinde arttı

26.03.2024 - 12:24 | Son Güncelleme :
Macron'a kötü haber! Fransa'nın bütçe açığı tahminlerin üzerinde arttı | Ekonomi Haberleri

Fransa'nın bütçe açığı 2023'te tahminlerin üzerinde arttı. Rakamların açıklanması ile Başkan Emmanuel Macron'un ulusal maliyeyi önümüzdeki dört yıl içinde rayına sokma vaadi yeniden gündeme geldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Fransa istatistik ajansı INSEE, bütçe açığının 154 milyar euroya (167 milyar dolar) sıçradığını belirtti. AFP'nin haberine göre rakamlar Fransa'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5,5'ine denk geliyor. 

Hükümet yakın zamanda, küresel ekonomik yavaşlama ve Ukrayna'daki savaşı nedeniyle açığın gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4,9'unu aşacağı tahmininde bulunmuştu. 

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Fransa, bu olumsuz etkiyi kırmak için harcamalarda 10 milyar euro kesinti yapılacağını duyurdu. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Salı günü yaptığı açıklamada, bütçe açığını kapatmaya yönelik her türlü vergi artışına tamamen karşı olduğunu söyledi. Bakan'ın RTL radyosuna verdiği demeçte, "Fransızların cebine girmeden kamu harcamalarından mükemmel şekilde tasarruf edebiliriz" dedi.

Tüm euro bölgesi üyeleri gibi Fransa da bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünün altında tutmaya kararlı. 

 


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