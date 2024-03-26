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İş dünyası enflasyonda düşüş bekliyor

26.03.2024 - 13:55 | Son Güncelleme :
İş dünyası enflasyonda düşüş bekliyor | Ekonomi Haberleri

Seçim sonrası Türkiye ekonomisinin daha iyi bir döneme gireceğini belirten BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “Son gelen rakamlara bakıldığında ekonomik aktivitelerde önemli iyileşmeler var. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki artış hızının gerilemesini bekliyoruz. Ümidimiz seçimden sonra da toparlanmanın artarak devam etmesi” dedi. 

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne hazırlanırken, iş dünyası temsilcileri, seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ardından ülke ekonomisinin çok daha iyi bir döneme gireceğine inandığını söyledi. 

“TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL DENGELERİ YETERİNCE SAĞLAM”

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Seçimsiz geçecek 4 yılda, yapısal reformların genişletilerek uygulanabileceğini ve ekonominin çok daha iyi bir seviyeye geleceğini vurgulayan Kork, “Son gelen rakamlara bakıldığında ekonomik aktivitelerde önemli iyileşmeler var. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki artış hızının gerilemesini bekliyoruz. Ümidimiz seçimden sonra da toparlanmanın artarak devam etmesi. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ve ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu güçlü iradeyle cari açık sorununu çözmüş, katma değeri yüksek üretim yapan, sürdürülebilir büyümeyi sağlayan bir ülkeye dönüşeceğinden şüphemiz yok. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam” diye konuştu.

“UZUN VADELİ YATIRIMLAR ARTACAK” 

Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalkmasıyla yabancı yatırımların önünün açılacağını ifade eden Kork, “Türkiye, OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü’nün belirlediği 40 kriterin tamamını karşıladı. Kuruluş haziran ayındaki genel kurulda ülkemizi gri listeden çıkaracak. Bu kararla ülkemize olan güven daha da artacak. Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri olumlu yönde. Portföy yatırımlarının yanında uzun vadeli yatırımların da artmasını bekliyorum. Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 910 milyon dolara yükseldi. Seçimin ardından artış ivmesinin devam edeceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

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“TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ”

Türkiye’nin konumu itibari ile çok önemli bir jeopolitik güç olduğunu belirten Kork, “Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve sürekli yatırımlarımızı artırıyoruz. Yerel seçimlerin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl aktif büyüklüğümüz 1 milyar 413 milyon TL’ye ulaşırken, krediler portföyümüz ise 610 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi her alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağız. BankPozitif olarak ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için birlik, beraberlik içinde çalışmaya ve ülkemiz ekonomisine kaynak sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.


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