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Trump'ın sosyal medya platformu halka açıldı

26.03.2024 - 11:43 | Son Güncelleme :
Trump'ın sosyal medya platformu halka açıldı | Ekonomi Haberleri

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth, Salı günü borsada işlem görmeye başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media, geçtiğimiz günlerde bir başka medya kuruluşu Digital World ile birleşti. Birleşmenin ardından Trump Media bünyesindeki sosyal medya platformu Truth Social, ABD'nin Nasdaq Borsası'nda işlem görmeye başladı. Trump Media, 50 dolara yakın bir hisse senedi fiyatı ve yaklaşık 6,8 milyar dolarlık bir değer ile piyasaya çıkıyor.

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Dijital Dünya yatırımcılarının çoğunun büyük kurumsal ve profesyonel yatırımcılar yerine Trump'ı desteklemeye çalışan küçük yatırımcılar olduğu belirtildi. Bu hissedarlar, birleşmenin gerçekleşeceği beklentisiyle hisse senetlerine oldukça büyük destek gösterdiler. 

Trump Media geçen yılın ilk dokuz ayında 49 milyon dolar kaybetti. Buna karşın şirket sadece 3,4 milyon dolar gelir elde etti ve 37,7 milyon dolar faiz gideri ödemek zorunda kaldı. Yakın zamanda yapılan bir düzenleyici başvuruda şirket, yeni sosyal medya platformlarındaki yüksek başarısızlık oranının yanı sıra şirketin "öngörülebilir gelecekte" operasyonlarından para kaybedeceği beklentisini yatırımcılar için risk olarak gösterdi.

KONGRE BASKININDAN SONRA KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU 

6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanmanın ardından Trump'ın Facebook ve X (eski adıyla Twitter) gibi büyük sosyal platformlarındaki hesapları yasaklanmıştı. Trump'ın sosyal medya platformu Truth, bir yıl sonra Şubat 2022'de faaliyete geçti. Trump geçtiğimiz günlerde "Truth Social çok iyi gidiyor. Tabanca kadar sıcak ve harika gidiyor" dedi.  

Trump Media henüz Truth Social'ın kullanıcı sayısını açıklamadı ancak şirketin halka açılması nedeniyle bu durumun değişmesi bekleniyor. Araştırma firması Benzerweb, Truth Social'ın Şubat ayında yaklaşık 5 milyon aktif mobil ve web kullanıcısına sahip olduğunu tahmin ediyor. Bu rakamlar 2 milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok'un ve 3 milyar kullanıcılı Facebook'un oldukça gerisinde. 

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Trump Media, sosyal medya alanındaki rekabetin yanı sıra başka risklerle de karşı karşıya. Trump'ın, başkanlığı yeniden kazanması da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle şirketle ilişkisini sınırlaması  durumunda şirket önemli ölçüde dezavantajlı duruma düşecek. Trump'ın şirkette yüzde 50 hissesi bulunuyor. 


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