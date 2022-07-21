Kuzey Akım 1’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatına yeniden başlandı | Ekonomi Haberleri

Rusya doğal gazını Almanya’ya bağlayan ve Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacını karşılayan Kuzey Akım 1 üzerinden gaz sevkiyatının yeniden başladığı açıkladı. Boru hattındaki bakım çalışması sebebiyle gaz akışı kesilmiş, bu durum dünya kamuoyuna Rusya’nın gazı yaptırımlara karşı hamle olarak yansımıştı.

DHA'nın haberine göre; Kuzey Akım AG konsorsiyumu tarafından bugün yapılan basın açıklamasında, “Planlanan yıllık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kuzey Akım Boru Hattı üzerinden gaz iletimi yeniden başladı” denildi. Açıklamada planlı bakım takviminin tüm ortaklarla koordine edilerek yapıldığına dikkat çeken konsorsiyum, bakım bilgilerinin de AB yönetmeliğine uygun olarak açıklandığının altını çizdi. Açıklamada oran olarak ne kadar gaz akışı sağlanacağı belirtilmedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın doğal gazı devi ve konsorsiyumun ortağı Gazprom, Siemens Kanada’da tamir edilen türbinin gelmemesini gerekçe göstererek, Rusya'dan Avrupa'ya giden Kuzey Akım 1 boru hattının doğal gaz kapasitesini normal seviyesinin yüzde 40'ına düşürmüştü. Tamir edilen türbin Kanada’nın Rusya’ya karşı yaptırımlarına takılınca konuyla ilgili İsviçre'deki merkezden 1 Temmuz'da yapılan açıklamada "Rutin bakım çalışmaları için gaz boru hattı sisteminin her iki hattı da 11-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçici olarak kapatılacak" denilmişti. Bu durum dünya kamuoyuna ‘Rusya yaptırımlara karşı Avrupa’nın doğal gazını kesti’ olarak yorumlanmıştı. Konsorsiyum ise gaz akışının bakım çalışması sebebiyle kesildiğini belirtmişti.

KANADA TRİBÜNÜ SERBEST BIRAKTI

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, açıklama yaparak yaptırıma takılan Kuzey Akım 1 türbinini Almanya’ya iade edeceğini belirtti. Bakan Wilkinson açıklamasında “Kanada, Siemens Kanada'ya onarılan Kuzey Akım 1 türbinlerinin Almanya'ya iade edilmesine izin vermesi için zaman sınırlı ve iptal edilebilir bir izin verecek” ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKİ: ZAYIFLIK GÖSTERGESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili Kanada temsilcisini çağırdığını belirterek, bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Zelenski, “Kanada bu türbini aslında Rusya'ya teslim etmiş oldu. Bir terör devletine yaptırımlara böyle bir istisna getirilirse, yarın ne gibi istisnalar isteyecektir? Bu soru çok tehlikeli. Üstelik sadece Ukrayna için değil, demokratik dünyanın tüm ülkeleri için de tehlikelidir” dedi. Bu kararın Moskova tarafından bir ‘zayıflık göstergesi olarak’ görüleceğini belirten Zelenski, “Bu onların mantığı. Şimdi, Rusya'nın sınırlamaya değil, aynı zamanda en hassas dönemde Avrupa'ya gaz tedarikini tamamen kesmeye çalışacağına şüphe yok. Şimdilik hazırlamamız gereken şey bu, şu anda kışkırtılan şey bu” ifadelerini kullandı.

KUZEY AKIM AG KONSORSİYUMU

‘Kuzey Akım’ ikiz açık deniz gaz boru hatlarının işletmecisi olan Nord Stream AG; Gazprom, Wintershall Dea, E.ON, Gasunie ve Engie enerji şirketlerinin ortak girişimidir. Rusya kıyısındaki Vyborg yakınlarındaki Portovaya Körfezi'nden Almanya'nın Lubmin kentine kadar Baltık Denizi boyunca 1.224 kilometre paralel olarak ilerleyen Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı, Rusya'nın geniş doğal gaz rezervleri ile Avrupa Birliği'nin enerji piyasaları arasındaki en kısa bağlantıdır.

2021'de Kuzey Akım Boru Hattı, 59.2 milyar metreküp (bcm) Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıdı. 2011'deki lansmanından bu yana Nord Stream yoluyla 465 milyar metreküp’ten fazla doğal gaz teslim edildi.

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